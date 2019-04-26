В Подмосковье уволили полицейских, до смерти избивших отца чемпиона мира по ММА

Трое оперуполномоченных уголовного розыска МУ МВД России Орехово-Зуевское, которые до смерти избили отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау Сулли, уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Они понесут наказание в соответствии с законодательством, — заверила руководитель пресс-службы.

Петрова отметила, что к строгой дисциплинарной ответственности в связи со случившимся привлечены врио начальника второго отдела полиции, его заместитель и начальник отдела уголовного розыска, а также начальник уголовного розыска МУ МВД России Орехово-Зуевское.

Напомним, 46-летний Сулли Юнусилау скончался спустя неделю после нанесения ему полицейскими тяжких телесных повреждений. Теперь уже бывшим правоохранителям были предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и превышении должностных полномочий с применением насилия.