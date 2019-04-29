Поколение "Мстителей". Как фильмы Marvel изменили мир за 11 лет

На этой неделе состоялась премьера фильма "Мстители: Финал", который закроет третью фазу киновселенной. Это важнейшая веха в истории кинофраншизы, поскольку зрители, вероятно, попрощаются с Железным человеком, Капитаном Америка и Тором — героями, которые тянули состав Marvel 11 лет. За этот отрезок времени кинокомиксы изменили не только индустрию кино, но и повлияли на массовую культуру в целом. Лайф рассказывает, что именно изменили вымышленные супергерои в настоящей жизни.

Фильмы-сериалы появились задолго до прихода на рынок Marvel. "Форсаж", "Чужие", "Терминатор" и многие другие франшизы насчитывали по два, три, а то и больше фильмов до 2008 года, когда вышел "Железный человек", положивший начало киновселенной Marvel. Marvel Studios даже не была первой на рынке фильмов про супергероев — до неё на экранах появлялись Блэйд, Бэтмен, Супермен, Люди Икс и не только. А где главная киностудия современности стала пионером, так это в нише киновселенных.

Под киновселенной подразумевается не только общая сюжетная нить, которая пронизывает многосерийные проекты, но и общее место действия. Поэтому персонажи фильмов про одного супергероя могут легко появиться в картинах про другого парня в обтягивающем трико. Абсолютной нормой в киновселенной является и то, что незначительный элемент сценария в одном фильме может стать причиной главного сюжетного твиста в другом.

Плодом нового подхода к производству блокбастеров Marvel Studios стала многомиллиардная франшиза и многомиллионная база чрезвычайно лояльных фанатов, всегда готовых потреблять новый контент. Сегодня в топ-20 самых прибыльных фильмов в истории входят пять картин Marvel.

Вселенных много не бывает

Формула, открытая продюсером Marvel Studios Кевином Файги, взбудоражила весь кинобизнес. Сегодня любая мало-мальски крупная студия пытается запустить собственную киновселенную. А некоторые уже это сделали. У многих на слуху DC Extended Universe от Warner Bros. про супергероев комиксов DC и MonsterVerse от Legendary Entertainment про Годзиллу, Конга и других кайдзю.

Впрочем, развернуться получается не у всех. Dark Universe про классических монстров вроде Чудовища Франкенштейна от Universal и вселенная про рыцарей от Гая Ричи забуксовали после первых фильмов — "Мумия" и "Меч короля Артура". Причём неудачи одних совсем не пугают других. Sony, не сумев взорвать рынок Человеком-пауком в лице Эндрю Гарфилда, пытается создать новую вселенную с героями и антигероями, которые сопровождали Питера Паркера в комиксах. Уже вышел "Веном" с Томом Харди, а в будущем ожидается как минимум фильм про Серебряного соболя и Чёрную кошку.

Теперь франшизы делают звёзд, а не звёзды — франшизы

Голливуд много лет ездил на спинах знаменитых и талантливых актёров. Том Круз, Джонни Депп, Уилл Смит и многие другие имена были важными компонентами окупаемости блокбастеров. С началом господства кинокомиксов сломалась и эта парадигма. Сегодня все хорошо представляют себе Криса Пратта, Марка Руффало, Криса Хемсворта, Джереми Реннера, Криса Эванса, Элизабет Олсен и других актёров, входящих в постоянный состав Мстителей.

А ведь до начала Marvel Cinematic Universe (MCU) имена большинства этих звёзд едва ли были на слуху у простых обывателей. А Marvel в своё время не побоялась их нанять. Студия также показала, что можно брать малоизвестных актёров на роли малоизвестных персонажей. Взгляните на каст "Стражей Галактики". Кого из них вы знали до кинокомикса? Главное — качество продакшена. А вот громкие имена сегодня совсем не гарантируют успешный старт новым франшизам: та же "Мумия", которая должна была запустить Dark Universe, провалилась, несмотря на то что на её постерах красовался Том Круз.

Прокат во все стороны

Кинокритик Егор Москвитин в беседе с Лайфом подчеркнул ещё одно важное достижение Marvel. По его словам, блокбастеры перестали быть американскими — теперь продюсеры продают картины максимально широкой аудитории.

— Если взять сборы "Тёмного рыцаря" и "Железного человека", можно увидеть, что 55% финансовых средств они заработали в США, а остальные 45% — в мире. Сейчас, спустя 11 лет, в домашнем прокате эти фильмы собирают только треть денег, остальные — в других странах. Так получилось в том числе и из-за того, что изменилась драматургия кино. Если раньше мы видели в "Железном человеке" Афганистан, а в "Тёмном рыцаре" — терроризм, то сегодня в супергероике поднимаются глобальные и общечеловеческие проблемы, — рассуждает Москвитин.

По словам кинокритика, кинокомиксы из историй про американскую мечту превратились в истории про семью — самое близкое и понятное каждому человеку во всём мире.

— Фильмы про супергероев перестали быть американскими и стали глобальными, — говорит Егор Москвитин. При этом, как добавляет критик, в указанную формулу отлично интегрируются и другие целевые маркеры. Мы уже видели фильм "Капитан Марвел", посвящённый женщинам, и "Чёрную Пантеру" — про темнокожих. Обе картины собрали хорошую кассу в мире. Хотя раньше об окупаемости дорогих фильмов с конкретной целевой аудиторией никто не думал.

Теперь быть гиком незазорно

Повлияла Marvel и на культуру в целом. Главным достижением кинокомиксов в этом контексте является то, что сейчас модно быть гиком. Сегодня очень многие отчасти гики, знающие про Marvel и DC.

— Ещё 11 лет назад никто и представить не мог, что будет сидеть с семьёй на показе кинокомикса и вместе со всеми смеяться, грустить или плакать. Ещё 11 лет назад субкультура комиксов была именно субкультурой. Но благодаря Marvel сегодня супергерои стали, если хотите, надкультурой или сверхкультурой, — считает Москвитин.

До последнего титра и про каждый кадр

В частности, с началом доминирования супергероики в кино изменились и традиции потребления контента. Вспомните, когда до выхода "Железного человека" кинозал не пустел в течение трёх минут после начала титров? Да никогда. Именно Marvel познакомила миллионы людей с термином "сцена после титров". Сегодня этот приём используется не только супергеройскими фильмами, да и не только фильмами вообще. Сцены после титров давно перекочевали в мультфильмы и видеоигры.

Как было упомянуто, атрибутом киновселенных являются мелкие детали в одних фильмах, приобретшие большую значимость в других. Так вот, с началом MCU появилась мода на скрупулёзные разборы каждого кадра каждого фильма. Фанаты обращают внимание на мельчайшие детали и потом публикуют пространные размышления о том, какую роль запонка на рубашке Тони Старка может сыграть в проекте "Мстители: Финал".

Больше и дальше

Ожидается, что в ближайшие годы, с началом 4-й фазы, MCU только усилит влияние на киноиндустрию вообще и на культуру в целом. Причём не только европейскую и американскую, но и на многие другие. Во всяком случае, к тому есть предпосылки.

— Если посмотреть планы Marvel на четвёртую фазу, увидим, что студия не планирует сбавлять обороты. Готовятся картины "Мисс Марвел" — про девушку-мусульманку, а также "Шанг Чи" — про китайского мастера боевых единоборств. Фильмы MCU максимально широко интегрируют ценности различных социальных групп, но при этом сохраняют верность семейным ценностям, — подытожил кинокритик Егор Москвитин.