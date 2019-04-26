ФБР назвало Китай и Россию главной угрозой в сфере шпионажа

Китай является наиболее значимой и долгоиграющей угрозой в сфере сбора разведданных. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

— Ни одна страна не представляет более широкой, более серьёзной угрозы сбору разведывательной информации, чем Китай. Китай является пионером общественного подхода к краже инноваций любыми способами, из всего спектра предприятий, университетов и организаций, — написал Рэй в "Твиттере".

По его мнению, Пекин не гнушается никакими средствами, собирая данные через студентов и различных исследователей, через подставные компании, называемые частными.

Рэй также добавил, что США являются не единственной "мишенью" для Китая, в связи с чем американские дипломаты находятся в других странах, чтобы проводить совместные исследования и делиться информацией.

Рэй также отдельно отметил "действия России" в киберпространстве. По словам главы ФБР, необходимо оказывать противодействие Москве в соцсетях и медиа, использовать инструменты пропаганды для сохранения "американской веры и демократии".

Лайф писал, что ранее в ФБР обвинили Китай в попытках сместить США с позиции ведущей сверхдержавы.