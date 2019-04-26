ФБР назвало Китай и Россию главной угрозой в сфере шпионажа

Читайте также

ФБР назвало Китай и Россию главной угрозой в сфере шпионажа

236

Фото: © AP Photo / Andrew Harnik

Китай является наиболее значимой и долгоиграющей угрозой в сфере сбора разведданных. Об этом заявил глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

Ни одна страна не представляет более широкой, более серьёзной угрозы сбору разведывательной информации, чем Китай. Китай является пионером общественного подхода к краже инноваций любыми способами, из всего спектра предприятий, университетов и организаций, — написал Рэй в "Твиттере".

По его мнению, Пекин не гнушается никакими средствами, собирая данные через студентов и различных исследователей, через подставные компании, называемые частными.

Рэй также добавил, что США являются не единственной "мишенью" для Китая, в связи с чем американские дипломаты находятся в других странах, чтобы проводить совместные исследования и делиться информацией.

Рэй также отдельно отметил "действия России" в киберпространстве. По словам главы ФБР, необходимо оказывать противодействие Москве в соцсетях и медиа, использовать инструменты пропаганды для сохранения "американской веры и демократии".

Лайф писал, что ранее в ФБР обвинили Китай в попытках сместить США с позиции ведущей сверхдержавы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×