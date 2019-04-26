Премьер Италии обсудит с Путиным ситуацию в Ливии

Он подчеркнул, что в Риме не поддерживают ни одну из конфликтующих сторон и не исключают мирного решения вопроса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках форума "Один пояс — один путь" обсудит ситуацию в Ливии. Об этом он сообщил итальянским журналистам на пресс-конференции в Пекине.

— Пока у нас не было возможности поговорить предметно о Ливии, но мы договорились сделать это завтра, — приводит слова Конте агентство ANSA.

Он подчеркнул, что в Риме не поддерживают ни одну из конфликтующих сторон и не исключают мирного решения вопроса.

— Намерения Хафтара объединить национальную территорию могут иметь определённую логику и смысл. Но необходимо руководствоваться исключительно интересами народа, который слишком давно страдает, — добавил Конте.

Как писал Лайф, в начале апреля Национальная армия Ливии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи с целью свергнуть поддерживаемое ООН Правительство национального согласия. К настоящему моменту число погибших в ходе конфликта уже превысило 250 человек.