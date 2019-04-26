В Белом доме объяснили выход США из договора о торговле оружием

В Штатах уверены, что для продолжения участия в процессе им не нужен этот документ, так как они и так соблюдают все законы.

США вышли из Международного договора о торговле оружием, так как защищают свой суверенитет. Об этом сообщили в Белом доме.

— Президент Трамп защищает суверенитет нашей страны, — говорится в сообщении.

В администрации также выразили уверенность, что Штатам не нужен этот документ, так как они уже соблюдают американские законы. Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что договор не решает проблему безответственной продажи оружия, ограничивая лишь ответственные страны.

— В настоящий момент 63 страны находятся полностью вне договора, включая крупных экспортёров оружия, таких как Россия и Китай, — также говорится в сообщении.