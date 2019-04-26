Сотрудница Ленинградского зоопарка выхаживает кенгурёнка в вязаной сумке

В учреждении рассказали, что это уже не первые малыши, которых выхаживает Елена Сергеевна.

В Санкт-Петербурге сотрудница зоопарка стала приёмной мамой для кенгурёнка и нильского крылана, от которых отказались родители. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Женщина носит новорождённых животных за пазухой. Детёныш кенгуру вот уже месяц постоянно находится в импровизированной сумке на груди Елены — он подрастает и отлично себя чувствует.

Каждый из малышей любим, обласкан, согрет теплом и накормлен.

В пресс-службе зоопарка отметили, что случаи нарушения материнского поведения случаются в дикой природе, где подобных "отказников" ждёт печальная участь. В неволе у таких малышей есть шанс на долгую и счастливую жизнь.