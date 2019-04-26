Власти Черногории упростили порядок пребывания для россиян

Теперь на территории страны безвизовый режим будет действовать в течение 90 дней вместо 30.

Правительство Черногории упростило порядок пребывания в стране для россиян, сообщили на сайте МИД РФ.

Как уточняется, власти Подгорицы приняли соответствующее решение 21 марта 2019 года.

— Согласно документу, граждане Российской Федерации с 15 апреля по 31 октября 2019 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы, — уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

При этом в сообщении отметили, что тем, кто планирует работать или учиться на территории Черногории, всё же придётся обзавестись соответствующими визами.