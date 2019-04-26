Трёхкратного чемпиона КХЛ оштрафовали за избиение девушки

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Трёхкратного чемпиона КХЛ оштрафовали за избиение девушки

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

УМВД Казани возбудило административное производство в отношении экс-хоккеиста казанского "Ак Барса" Дмитрия Обухова, обвиняемого в избиении девушки.

Составлен административный материал по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Побои". Он уже направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения,— отметили в пресс-службе СКР МВД по Казанской области.

Как писал Лайф, трёхкратный чемпион КХЛ Дмитрий Обухов нанёс девушке несколько ударов из-за конфликта на дороге. Видео с места инцидента было опубликовано в Сети.

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