В стычках с военными Израиля в секторе Газа пострадали 60 палестинцев

По меньшей мере 60 палестинцев были ранены в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщает Минздрав Палестины.
— Шестьдесят человек получили различные ранения от пуль израильских (военных. — Прим. Лайфа) в секторе Газа в результате сегодняшних столкновений между гражданами [Палестины. — Прим. Лайфа] и израильскими силами, — приводится выдержка из сообщения ведомства РИА "Новости".
Отмечается, что жители Палестины продолжают волну массовых демонстраций в рамках Великого марша возвращения.
Как писал Лайф, 30 марта 2019 года демонстранты отметили годовщину первой акции протеста в секторе Газа.
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