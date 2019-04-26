В стычках с военными Израиля в секторе Газа пострадали 60 палестинцев

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В стычках с военными Израиля в секторе Газа пострадали 60 палестинцев

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Фото: © РИА Новости / Ахмет Абед

По меньшей мере 60 палестинцев были ранены в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщает Минздрав Палестины.

Шестьдесят человек получили различные ранения от пуль израильских (военных. — Прим. Лайфа) в секторе Газа в результате сегодняшних столкновений между гражданами [Палестины. — Прим. Лайфа] и израильскими силами, — приводится выдержка из сообщения ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что жители Палестины продолжают волну массовых демонстраций в рамках Великого марша возвращения.

Как писал Лайф, 30 марта 2019 года демонстранты отметили годовщину первой акции протеста в секторе Газа.

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