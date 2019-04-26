В НАТО отреагировали на призыв прекратить военную активность у российских границ

В НАТО прокомментировали призыв начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова прекратить военную активность рядом с российскими границами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в Североатлантическом альянсе отреагировали на заявление Герасимова, предоставив ссылку на специальный раздел сайта НАТО "Пять главных развенчанных российских мифов". Там изложены позиции альянса касательно обвинений России в том, что НАТО якобы наносит ряд угроз и ведёт активную враждебную активность.

— Такие давние заявления там рассматриваются, — заключил сотрудник НАТО.

Напомним, ранее Герасимов отметил, что прекращение военной активности со стороны альянса — одно из основных условий, необходимых для снятия напряжения у российских границ. По мнению главы Генштаба, то, что НАТО размещает дополнительную военную технику в странах ЕС, в частности в Прибалтике, отрицательно сказывается на общей безопасности.

Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.