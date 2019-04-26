Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указывается в документе, ремонт повреждённого и строительство нового жилья для граждан, пострадавших от пожара, восстановление сельскохозяйственных ресурсов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры чабанских стоянок, жилищно-коммунального хозяйства необходимо "считать важнейшей государственной задачей".

Кроме того, глава государства поручил кабмину до 1 июля представить проекты нормативных актов, закрепляющих понятие природных и лесных пожаров.

Также Путин поручил разработать механизм изъятия земли за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, начавшихся 19 апреля. Сообщалось, что 17 населённых пунктов оказались в огне. Ущерб из-за пожаров уже составил 1 млрд рублей. Власти Забайкалья, согласно поручению президента, намерены до 15 октября построить жильё для пострадавших.

Лайф также писал, что в результате пожаров в Забайкалье погиб один человек и 34 пострадали, восемь из них госпитализированы.