Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил заявление США о выходе из международного договора о торговле оружием. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте его пресс-офиса.

Политик напомнил, что данный договор является единственным глобальным инструментом контроля за оборотом вооружений. Он также назвал его "знаковым достижением" в усилиях по обеспечению ответственности в международных поставках оружия.

— Он особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряжённости и возобновление интереса к расширению и модернизации арсеналов, — подчеркнул генсек ООН.

Как писал Лайф, ранее глава Белого дома Дональд Трамп направил в сенат послание с просьбой прекратить процесс ратификации договора.