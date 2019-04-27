В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске Рады

Причиной для подобных мер может стать то, что в парламенте Украины отсутствует коалиция.

В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина", ссылаясь на слова спикера штаба Дмитрия Разумкова.

По его словам, такой исход вполне возможен, поскольку на сегодняшний день в парламенте Незалежной нет коалиции.

— Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226, — заявил Разумков.

Отмечается, что к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию множество раз обращались организации с просьбой предоставить поимённый список народных депутатов, входящих в коалицию. Однако ответа от Парубия не приходило, что является нарушением действующего законодательства страны.

— Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть, — заключил Разумков.

Он добавил, что у роспуска Рады имеются временные ограничения. Именно с этим, как считает спикер штаба Зеленского, связано затягивание ЦИК процесса обнародования результатов голосования.

— Потом Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена, — сказал спикер штаба Зеленского.

Ранее Лайф писал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает объявление итогов выборов.