Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли для прессы

Верховный суд Нью-Йорка закрыл для прессы предварительное слушание по делу продюсера Харви Вайнштейна, пишет журнал Time.
Как уточняется, о закрытии дела для СМИ просили обе стороны — и защита, и обвинение.
В ходе заседания суд рассмотрит вопрос о возможном приобщении к делу показаний женщин, называющих себя жертвами Вайнштейна.
Слушание по делу продюсера назначено на 26 апреля (по местному времени).
Рассмотрение дела будет проводиться в июне.
Напомним, скандал с участием Вайнштейна разразился осенью 2017 года, когда издание The New York Times выпустило статью, согласно которой продюсер на протяжении почти трёх десятилетий подвергал домогательствам своих сотрудниц. Позднее адвокат обвиняемого Бенджамин Брафман отказался продолжать представлять его интересы в суде.
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