Байден за сутки набрал $6,3 млн на президентскую кампанию

Денежные средства в поддержку демократа перечислили около 97 тысяч физических и юридических лиц.

Член Демократической партии и бывший вице-президент США Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в борьбу за пост президента собрал около $6,3 млн для избирательной кампании. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что деньги были предоставлены 97 тысячами физических и юридических лиц. Таким образом, по количеству собранных средств Байдену удалось превзойти других демократов, ранее заявивших о намерении претендовать на высший пост.

По данным издания, сенатору штата Вермонт Берни Сандерсу удалось за первые сутки после официального вступления в президентскую гонку собрать около $5,9 млн в качестве пожертвований, члену Палаты представителей США от округа Техас Бето О'Рурку — $6,1 млн.

Ранее Лайф писал, что Джозеф Байден официально объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году. Согласно опросам, из всех кандидатов в президенты от Демократической партии шансы бывшего вице-президента выиграть праймериз (внутрипартийные выборы) и стать итоговым кандидатом наиболее велики.