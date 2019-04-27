СМИ: На Шри-Ланке террористы вступили в перестрелку с полицией и устроили взрывы

В городе Саммантураи, на востоке Шри-Ланки, террористы устроили несколько взрывов, чтобы избежать ареста, сообщает Ada Derana.

По данным портала, также случилась перестрелка между злоумышленниками и стражами порядка.

Отмечается, что в ходе спецоперации захвачена подпольная фабрика по производству взрывчатки.

Полиция нашла униформу и флаги, имеющие отношение к ИГИЛ*. Также обнаружено 150 патронов со взрывчатым веществом гелигнитом, 100 тысяч металлических шариков, беспилотники и пояс со взрывчаткой.

В Саммантураи и соседних городах — Калмунай и Чавалакаде — введён комендантский. Поиск террористов продолжается.

Напомним, 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ. По подозрению в связях с террористами уже задержано около 70 человек.

При этом 26 апреля в городе Калмунай прогремели ещё три взрыва, а полиция задержала трёх человек со взрывчаткой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда