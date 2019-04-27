В США заявили, что решение ВТО по спору России и Украины имеет "недостатки"

В Администрации президента США заявили, что решение, принятое Всемирной торговой организацией (ВТО) касательно спора Москвы и Киева о транзите товаров, "имеет серьёзные недостатки". Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметил источник агентства, в Белом доме, где ранее утверждалось, что у ВТО нет полномочий для решения таких вопросов, назвали постановление "неубедительным" и "проблематичным по системным принципам". В Администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что, по их мнению, ВТО в полной мере не рассмотрела аргументы с российской стороны.

Как добавляет агентство, США — как сторонний участник спора — поддержали Москву в том, что ВТО должна ограничиться применением исключения по вопросам национальной безопасности, а не выпускать постановление.

Ранее Лайф писал, что Киев пытался оспорить ограничение на перевозку украинских товаров через территорию России, введённое с 1 января 2016 года. В начале апреля 2019 года Всемирная торговая организация признала, что Москва пошла на ограничение транзита грузов "в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях".