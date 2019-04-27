Путин расскажет на форуме в Китае о российском видении интеграции

Российский лидер Владимир Путин на проходящем в Пекине форуме "Один пояс — один путь" выступит с докладом о российском видении интеграции. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

— Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду представить наше видение интеграционных процессов на Евразийском континенте, в том числе важность строительства Евразийского экономического союза, — приводит слова Ушакова ТАСС.

Также помощник главы государства добавил, что Путин на международном форуме в Китае "затронет тему строительства Большого Евразийского партнёрства".

Как писал Лайф, на церемонии открытия форума "Один пояс — один путь" российский лидер отметил, что международному сообществу следует выработать ответ на проявление протекционизма.

Напомним, форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля. В нём принимает участие более 5 тысяч человек из 150 стран мира.