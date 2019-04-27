В штабе Зеленского допустили установление мира в Донбассе по плану России

В штабе Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах на Украине, заявили о том, что внутренний конфликт в Донбассе возможно урегулировать, если Киев пойдёт по пути, предложенному Москвой. Об этом сообщает телеканал "112 Украина", ссылаясь на слова спикера штаба Дмитрия Разумкова.

Он отметил, что конкретного метода, "как закончить войну", нет, однако в Незалежной есть понимание о действиях, которые необходимо предпринять для наступления мира.

Кроме того, Разумков считает, что мир должен наступить исключительно на условиях Украины.

— Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру. Но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь неприемлем, — объяснил спикер штаба Зеленского.

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский высказался о судьбе Донбасса и рассказал, как планирует прекратить войну в регионе. Избранный президент Украины также обещал не затягивать с установлением перемирия в Донбассе.