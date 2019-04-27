Пушков посчитал "пустой риторикой" идею Трампа отказаться от ядерного оружия

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Пушков посчитал "пустой риторикой" идею Трампа отказаться от ядерного оружия

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Сенатор Алексей Пушков подверг критике идею главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.

По мнению Пушкова, ни одна страна не согласится с предложением президента США.

"Прекрасная идея" Трампа о прощании с ядерным оружием тем и прекрасна, что неосуществима. Не согласятся ни Китай, ни Израиль, ни Индия, ни Пакистан, ни КНДР, — написал сенатор в своём твиттере.

Пушков добавил, что "ядерное разоружение дало бы США огромное превосходство в высокоточных и сверхмощных обычных вооружениях", поэтому заявления Трампа можно назвать "пустой риторикой".

При этом, как считает сенатор, американский лидер сам понимает "несерьёзность" данного предложения.

Тем самым Трамп хочет сгладить ущерб репутации США после их отказа от ДРСМД. Но он и сам знает, что это несерьёзно: Китай уже дал понять США, что на это не пойдёт, — резюмировал Пушков.

Напомним, телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем. Призыв главы Белого дома поприветствовали в МИД РФ.

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