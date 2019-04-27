Пушков посчитал "пустой риторикой" идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Сенатор Алексей Пушков подверг критике идею главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.

По мнению Пушкова, ни одна страна не согласится с предложением президента США.

— "Прекрасная идея" Трампа о прощании с ядерным оружием тем и прекрасна, что неосуществима. Не согласятся ни Китай, ни Израиль, ни Индия, ни Пакистан, ни КНДР, — написал сенатор в своём твиттере.

Пушков добавил, что "ядерное разоружение дало бы США огромное превосходство в высокоточных и сверхмощных обычных вооружениях", поэтому заявления Трампа можно назвать "пустой риторикой".

При этом, как считает сенатор, американский лидер сам понимает "несерьёзность" данного предложения.

— Тем самым Трамп хочет сгладить ущерб репутации США после их отказа от ДРСМД. Но он и сам знает, что это несерьёзно: Китай уже дал понять США, что на это не пойдёт, — резюмировал Пушков.

Напомним, телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем. Призыв главы Белого дома поприветствовали в МИД РФ.