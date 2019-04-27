Глава ЛНР заявил о праздничном настроении людей из-за указа Путина о гражданстве

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поделился реакцией народа на решение России об упрощении получения гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

— В республике праздничное настроение. Это то долгожданное, выстраданное нами решение, к которому все жители республики шли пять лет, — передаёт слова Пасечника RT.

Политик также признался, что заранее знал о том, что Правительство РФ планирует выпустить соответствующий указ.

Как писал Лайф, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов гражданам Донбасса, в связи с чем Киев призвал к новым санкциям в отношении РФ.

Позднее постпред Незалежной Владимир Ельченко обратился в Совбез ООН по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко. В ходе заседания его российский коллега Василий Небензя отметил, что решение Москвы продиктовано исключительно гуманными соображениями и насильно к гражданству никого не принуждают.