СМИ: При подрыве автомобиля в Ракке погибло 10 человек

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СМИ: При подрыве автомобиля в Ракке погибло 10 человек

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Алаеддин

Террористы ИГИЛ* подорвали заминированный автомобиль в сирийском городе Ракка, в результате чего погибло 10 курдских бойцов.

По информации телеканала Al Mayadeen, теракт был устроен возле здания казармы Сил демократической Сирии (СДС).

Стоит отметить, за последнее время это не первый инцидент в Ракке — 9 апреля в результате взрыва около блокпоста СДС погибло 13 человек.

Напомним, город Ракка на протяжении нескольких лет находился под контролем боевиков ИГИЛ и считался их столицей. В октябре 2017 года город был освобождён отрядами сирийских курдов при поддержке авиации коалиции во главе с США.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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