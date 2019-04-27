Четыре человека погибли в ДТП с участием около 30 легковушек и фур в США — видео

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Четыре человека погибли в ДТП с участием около 30 легковушек и фур в США — видео

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В американском штате Колорадо произошла массовая авария с участием 28 транспортных средств. Жертвами ДТП стали четыре человека, ещё шестеро получили травмы.

В заявлении полиции города Лейквуд в "Фейсбуке" отмечается, что в ДТП попали 24 легковых автомобиля и 4 фуры. После столкновения начался сильный пожар.

По предварительной информации, полиции удалось оперативно установить виновника аварии — водитель задержан.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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