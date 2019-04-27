Четыре человека погибли в ДТП с участием около 30 легковушек и фур в США — видео

RAW VIDEO: One of multiple reported explosions during the fiery crash on I-70 in Lakewood. More: https://t.co/VL0ZIAlTPK pic.twitter.com/J9yWnkO9Ty— Denver7 News (@DenverChannel) 26 апреля 2019 г.
В американском штате Колорадо произошла массовая авария с участием 28 транспортных средств. Жертвами ДТП стали четыре человека, ещё шестеро получили травмы.
В заявлении полиции города Лейквуд в "Фейсбуке" отмечается, что в ДТП попали 24 легковых автомобиля и 4 фуры. После столкновения начался сильный пожар.
По предварительной информации, полиции удалось оперативно установить виновника аварии — водитель задержан.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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