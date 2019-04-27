Вагон электрички полностью выгорел в Подмосковье — видео

В Подмосковье электричка загорелась, следуя из Царицыно в Серпухов.
По словам очевидцев, 26 апреля около 23:00 на станции Чехов вспыхнул вагон. Поезд остановили и отключили электроснабжение. При этом площадь пожара составила около 70 квадратных метров.
Как сообщает РИА "Новости", к тушению привлекался пожарный поезд.
В ЧП никто не пострадал. Пассажиров высадили из состава, и для их перевозки на линию был выдан резервный электропоезд.
Также в пресс-службе Московской железной дороги заявили, что пожар в электричке не повлиял на движение поездов на Курском направлении.
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