Вагон электрички полностью выгорел в Подмосковье — видео

Как отметили в пресс-службе Московской железной дороги, пожар не повлиял на движение поездов на Курском направлении.

В Подмосковье электричка загорелась, следуя из Царицыно в Серпухов.

По словам очевидцев, 26 апреля около 23:00 на станции Чехов вспыхнул вагон. Поезд остановили и отключили электроснабжение. При этом площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

Как сообщает РИА "Новости", к тушению привлекался пожарный поезд.

В ЧП никто не пострадал. Пассажиров высадили из состава, и для их перевозки на линию был выдан резервный электропоезд.

Также в пресс-службе Московской железной дороги заявили, что пожар в электричке не повлиял на движение поездов на Курском направлении.