Трамп планирует заключить торговую сделку с Японией в мае

Президент США Дональд Трамп намеревается заключить торговое соглашение с Токио в ходе своего визита, запланированного на май 2019 года. Об этом американский лидер заявил 26 апреля в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам американского лидера, он рассчитывает на подписание договора в ближайшее время.

— Дело продвигается очень хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет, — отметил он.

По его словам, он также планирует обсудить с Абэ денуклеаризацию Корейского полуострова.

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что государственный визит президента США назначен на период с 26 по 28 мая. Есть вероятность, что он станет первым иностранным лидером, который встретится с новоиспечённым императором Нарухито.