Жители Эквадора смогут купить "счастливые" купюры номиналом в 2$

Партия двухдолларовых банкнот будет привезена в эту страну спустя 19 лет после осуществления долларизации.

Жители Эквадора смогут приобретать "счастливые" купюры номиналом в два доллара с мая текущего года. Об этом сообщает издание El Universo, ссылаясь на Центральный банк страны.

Отмечается, что партия двухдолларовых банкнот будет привезена в Эквадор спустя 19 лет после осуществления долларизации. До этого времени "счастливые" купюры $2 с изображением Томаса Джефферсона эквадорцы могли увидеть в стране лишь у туристов или выезжая за границу.

— Кто-нибудь видел купюру в два доллара в Эквадоре? Возможно, некоторые, потому что иногда она попадает в страну в кошельке туриста и оказывается в руках эквадорца, и он хранит её на удачу, — приводит заявление ЦБ Эквадора РИА "Новости".

Приобрести банкноты можно будет в отделениях Центрального банка страны 30 апреля. При этом, как отмечает издание, если $2 окажутся у эквадорцев популярными, в страну будут доставлены новые партии.

Два доллара с изображением 3-го президента США Томаса Джефферсона на лицевой стороне и с репродукцией картины Джона Трамбулла "Декларация независимости" на обратной по всему миру считаются "счастливыми". Купюра действительно очень редкая, поскольку новые экземпляры практически не создаются.