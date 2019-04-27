Синдзо Абэ: Денуклеаризация Корейского полуострова — общая цель Японии и РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ положительно оценил встречу глав КНДР и РФ и подчеркнул, что считает денуклеаризацию Корейского полуострова общей целью Токио и Москвы.

Вместе с тем он отметил готовность всячески содействовать этому процессу.

— Япония вместе с мировым сообществом намерена приложить усилия для осуществления договорённостей США и Северной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова, — передаёт слова политика РИА "Новости".

Вместе с тем Абэ рассказал, что провёл плодотворные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и в ходе встречи американский лидер подтвердил готовность США "сыграть активную роль" в ядерном разоружении КНДР.

Абэ добавил, что планирует лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для разъяснения судьбы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970–80-х годах .

Напомним, 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля длились три с половиной часа, за ними последовал торжественный приём. В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове должна решаться исключительно мирным путём.