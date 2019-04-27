В Белом доме рассказали, как Меланья Трамп отметит день рождения

Первая леди США Меланья Трамп отметит свой 49-й день рождения в обществе супруга Дональда Трампа и зарубежных гостей. Об этом сообщили в твиттере Белого дома.

Как уточняется, на вечер 26 апреля у американского лидера и его жены запланирован ужин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой Акиэ Абэ.

Как писал Лайф, 26 апреля Трамп провёл серию встреч с Абэ и обсудил с ним широкий перечень вопросов, среди которых — денуклеаризация Корейского полуострова и торговля. Глава Белого дома отметил, что планирует заключить торговое соглашение с Токио в мае 2019 года.