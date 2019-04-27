СМИ: После победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" будет проведена проверка

Специалистами будет проведена проверка результатов финального голосования музыкального конкурса "Голос. Дети". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что в финале шоу, где победу одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова, были замечены признаки "аномального голосования" в пользу одного из участников конкурса, поэтому экспертам предстоит проверить, насколько процесс подсчёта голосов был честным.

— Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников, — пояснил источник.

Напомним, что дочь российской певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего президента компании "Лукойл" Ралифа Сафина стала победительницей шестого сезона музыкального шоу "Голос. Дети".

Кроме Микеллы Абрамовой за победу боролись двое участников: Ержан Максим, наставником которого был Валерий Меладзе, и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Они набрали 27,9% и 15,6% голосов соответственно.