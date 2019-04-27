Мадуро высмеял американского дипломата Эллиота Абрамса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал спецпосланника США по Венесуэле Эллиота Абрамса чавистом и вице-королём латиноамериканской страны. Заявления президента транслировал государственный канал VTV.

Причиной критики Мадуро послужило заявление Абрамса о том, что лидер Боливарианской Республики предал наследие Уго Чавеса.

Посчитав слова дипломата "пошлым манёвром", который он совершил с целью "ослабить и разделить" народ, Мадуро с иронией назвал его "вице-королём венесуэльских земель" и "спецпредставителем США по демократизации латиноамериканской страны".

— Можем ли мы поверить, что представитель империализма может защищать наследие Уго Чавеса, если его основное наследие — это антиимпериалистическое, антиколониальное, боливарианское мышление, направленное против доктрины Монро, — подчеркнул президент.

Напомним, борьбу против действующего главы Венесуэлы ведёт лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его активно поддерживает Вашингтон. Есть основания полагать, что именно после консультаций с США политик объявил себя временным главой государства.