На Украине предупредили об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Отмечается, что предприятия, где не проводятся проверки со стороны ответственных за безопасность органов, являются "бомбами замедленного действия".

Народный депутат Украины Сергей Шахов заявил, что в стране существует реальная угроза повторения экологической катастрофы по типу той, что произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

По словам Шахова, в стране есть ряд предприятий, таких как Запорожская АЭС, масштабы катастрофы на которых могут быть сопоставимы с аварией на Чернобыльской АЭС.

Как отметил украинский политик, к нему периодически обращаются работники подобных предприятий с жалобами на возникновение опасных ситуаций. По мнению Шахова, это связано с недостаточным контролем за промышленной безопасностью и малым числом проверок со стороны ответственных органов.

— Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине, — заключил политик в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Ветер подхватил выброшенные из её четвёртого энергоблока радионуклиды и разнёс их на тысячи километров, вплоть до Тулы и Норвегии.