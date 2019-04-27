Фото повзрослевшего сына Лукашенко вызвало резонанс в Сети

Внимание пользователей соцсетей привлекла фотография заметно возмужавшего Николая, младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как уточняется, снимок был сделан во время визита Лукашенко и его 14-летнего сына с официальной делегацией в Китай.

В "Твиттере" оживлённо обсуждают Николая и хвалят его новую причёску.

Девки, вы вообще видели, что стало с Колей Лукашенко? тася никитенко

Девочки, держите себя в руках, ему 14! Iryna Vozniuk

Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила? Таня Грей

Подождите. Если Лукашенко 188, то вы хотите сказать, что Коля в 14 такого же роста? създание

Сидим с мамой, обсуждаем, какой Коля Лукашенко красавчик картинка

Когда хочешь быть как Коля Лукашенко, но ему 14, а тебе 25... Убитый капитан

Коля Лукашенко выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду Жорикуе+