Фото повзрослевшего сына Лукашенко вызвало резонанс в Сети

Внимание пользователей соцсетей привлекла фотография заметно возмужавшего Николая, младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как уточняется, снимок был сделан во время визита Лукашенко и его 14-летнего сына с официальной делегацией в Китай.
В "Твиттере" оживлённо обсуждают Николая и хвалят его новую причёску.
Девки, вы вообще видели, что стало с Колей Лукашенко?
Девочки, держите себя в руках, ему 14!
Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?
Сидим с мамой, обсуждаем, какой Коля Лукашенко красавчик
Когда хочешь быть как Коля Лукашенко, но ему 14, а тебе 25...
Коля Лукашенко выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду
Чувствую, Коля Лукашенко заберёт у тебя всю картошку и твою девушку...
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