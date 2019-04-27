Фото повзрослевшего сына Лукашенко вызвало резонанс в Сети

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Фото повзрослевшего сына Лукашенко вызвало резонанс в Сети

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Фото: © Twitter / Iryna Vozniuk

Внимание пользователей соцсетей привлекла фотография заметно возмужавшего Николая, младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как уточняется, снимок был сделан во время визита Лукашенко и его 14-летнего сына с официальной делегацией в Китай.

В "Твиттере" оживлённо обсуждают Николая и хвалят его новую причёску.

Девки, вы вообще видели, что стало с Колей Лукашенко?

Девочки, держите себя в руках, ему 14!

Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?

Подождите. Если Лукашенко 188, то вы хотите сказать, что Коля в 14 такого же роста?

Сидим с мамой, обсуждаем, какой Коля Лукашенко красавчик

Когда хочешь быть как Коля Лукашенко, но ему 14, а тебе 25...

Коля Лукашенко выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду

Чувствую, Коля Лукашенко заберёт у тебя всю картошку и твою девушку...

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