Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.

— У неё не самое лучшее расположение духа, но она выдержит и восстановится. Нет, не будет подавать апелляцию, — приводит ТАСС слова Бутина.

Отец Марии Бутиной также подчеркнул, что к решению американского суда относится "крайне отрицательно" и оно носит политический характер.

Валерий Бутин заявил, что освобождение дочери до осени 2019 года он считает маловероятным.

Напомним, россиянка находится под стражей с июля прошлого года. Бутина признала вину в сговоре, но отец Марии отмечал, что она пошла на сделку со следствием из-за давления. Лайф писал, что 26 апреля россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию только после отбытия наказания в США.

Посольство РФ в США потребовало незамедлительного освобождения Бутиной, назвав девушку политзаключённой и жертвой провокации спецслужб. При этом в МИД РФ решение суда по Бутиной назвали "позорным пятном на американской судебной системе".