При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек

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При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек

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Фото: © Twitter/malaysiakini.com

В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, люди погибли в ходе перестрелки. При этом других подробностей пока не приводится.

Ранее Лайф писал, что в городе Саммантураи на востоке Шри-Ланки террористы ИГИЛ* устроили несколько взрывов и перестрелку с полицией, чтобы избежать ареста. Сообщалось, что в ходе спецоперации захвачена подпольная фабрика по производству взрывчатки.

Напомним, 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ.

Также 26 апреля в городе Калмунай прогремели ещё три взрыва, а полиция задержала трёх человек со взрывчаткой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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