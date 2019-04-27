Жительница Латвии возмутилась инструкцией к газовому счётчику на русском языке

Жительница Латвии разозлилась из-за того, что получила инструкцию к газовому счётчику на русском языке. Об этом женщина сообщила в своём аккаунте в "Твиттере".

Es kā latviete, Latvijas pilsone jūtos ļoti aizvainota, ka @ASLatvijasGaze atsūta konkrēti man adresētu vēstuli, kurai vairāk kā puse teksta ir krievu valodā. Te nav nekāda Krievijas sādža! Krievu valoda nav arī ES valoda. #lienošādivvalodība pic.twitter.com/wB6ilVqjwx — Carla Luna (@juceklis_) 25 апреля 2019 г.

Пользователь с ником Carla Luna написала в социальной сети, что она как гражданка Латвии чувствует себя "задетой" из-за того, что предприятие газоснабжения Latvijas Gāze прислало ей инструкцию о подаче показаний счётчика на русском языке.

— Тут не какая-то русская деревня! Русский язык не является языком ЕС, — заключила женщина.

Примечательно, что данный пост прокомментировала политолог Илзе Островска. Она решила успокоить женщину и заверила её, что, вероятно, инструкция была предназначена не ей, а "особой группе" жителей Латвии.

— Леди, не волнуйтесь! Это тонкий намёк, что вас не считают принадлежащей к особой группе жителей, мухлюющей с газовыми счётчиками! — написала она.

Отметим, что государственный язык Латвии — латышский. Вторым языком по распространённости является русский. Он используется при общении в быту (37,2% населения, по данным 2011 года). При этом 26,9% от всех граждан страны — этнические русские.