Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров

Значительный наплыв комаров ожидается в столице в конце мая — начале июня, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что тёплая погода пробудила насекомых от спячки, однако пока их сравнительно мало.

— Массовый лёт начнётся в конце мая — начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоёмах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание, — указывается в сообщении Мосприроды.

Как писал Лайф, опрос Росстата показал, что каждый шестой россиянин, независимо от возраста, боится заразиться ВИЧ от укуса комара.