Си Цзиньпин призвал к борьбе против протекционизма

Китайский лидер Си Цзиньпин на круглом столе с участниками международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине заявил о необходимости строить мировую экономику открытого типа.

— Мы должны строить открытую мировую экономику и выступать против протекционизма. Мы должны приложить усилия для того, чтобы повысить уровень взаимодополняемости проектов "Одного пояса — одного пути" и стратегий развития на национальном, региональном и международном уровне, — подчеркнул председатель КНР.

Стоит отметить, что ранее выступавший на церемонии открытия форума российский лидер Владимир Путин также затронул тему борьбы с протекционизмом. По мнению президента РФ, одной из форм этого являются односторонние санкции.

Напомним, второй международный форум "Один пояс — один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля, в нём участвуют 37 лидеров государств и правительств.