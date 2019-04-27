Российская подводная лодка вызвала беспокойство у немецких СМИ

Причиной для волнения стали ядерные торпеды "Посейдон", которые может перевозить подлодка.

Немецкий журнал Stern выразил беспокойство из-за того, что российская подводная лодка "Белгород" способна выполнять миссии в условиях особой секретности.

Отмечается, что издание уделило особое внимание такой характеристике "Белгорода", как способность взять на борт небольшие субмарины, включая торпеды "Посейдон", которые ранее издание назвало "торпедами Апокалипсиса".

При этом такое преимущество "подводного гиганта" вызывает у немецких СМИ "особое беспокойство", поскольку торпеды "Посейдон" имеют 100-мегатонную термоядерную боеголовку и могут развивать скорость до 70 узлов в час.

Кроме этого, как предполагает издание, российским инженерам удалось решить проблему суперкавитации, которая означает, что вокруг подводной лодки при помощи кавитатора образуется полость, заполненная водяным паром. Это снижает сопротивление и сильно увеличивает скорость.

Таким образом, по мнению немецкого СМИ, Россия, имея не только самые мощные торпеды, но и транспорт для их доставки в любую точку мира, способна "доминировать в подводном пространстве".

Ранее Лайф писал, что АПЛ "Белгород" была спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. К-329 "Белгород" — одна из самых засекреченных субмарин с ядерной энергетической установкой в составе ВМФ России.

Главное оружие российской подлодки — глубоководные аппараты "Посейдон" — в США назвали торпедами "судного дня", а само судно "абсолютно смертоносным".