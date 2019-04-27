Синоптики обещают по-летнему тёплую погоду в Москве 27 апреля

Москвичей продолжит радовать тёплая и комфортная погода: сегодня, 27 апреля, солнце периодически будет выглядывать из-за облаков, вероятность осадков снизится до минимума, а температура воздуха прогреется до +24° С. Такой прогноз на 27 апреля даёт центр погоды "Фобос".

Днём в столице столбики ртутного термометра будут колебаться от +22 до +24° С, в Московской области ожидается +20…+25° С.

Ветер юго-западный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно падать и к вечеру составит 741 мм рт.ст.

Ранее Лайф писал, что синоптики ожидают грозы и похолодание в Москве в пасхальную ночь.