Путин не исключил возможности стыковки Севморпути с Морским шёлковым путём

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Путин не исключил возможности стыковки Севморпути с Морским шёлковым путём

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает возможность состыковки Северного морского пути с китайским Морским шёлковым путём. Об этом глава государства заявил, выступая на форуме "Один пояс — один путь".

Российский лидер отмечает, что Россия уделяет большое внимание развитию Севморпути. По словам Путина, состыковка с Морским шёлковым путём может создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.

Глава государства добавил, что такой проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии, которое, в частности, будет заключаться в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, а также логистических центров.

Пользуясь случаем, Путин пригласил представленные на форуме государства подключиться к реализации этого проекта.

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