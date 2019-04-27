Американский профессор предрёк конец "эры США"

По мнению представителя Гарвардского университета, к этому могут привести позиция "всемогущества", "одностороннее высокомерие", торговые войны и выходы из некоторых международных соглашений.

Американский профессор по международным отношениям в Гарвардском университете Стивен Уолт заявил, что США сдают свои позиции на мировой арене. Об этом он написал в своей статье, опубликованной изданием Foreign Policу.

По его словам, с приходом в администрацию президента США Дональда Трампа советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео страна заняла позицию "могущества и вседозволенности". Таким образом в США стали полагать, что многие вопросы могут быть решены единолично.

Примечательно, что таким же подходом к внешней политике руководствовался и Джордж Буш — младший в период своего президентства, что в итоге привело к череде неудач.

Также, как отмечает профессор, в администрации Трампа живёт "одностороннее высокомерие". Добавляется, что это особо заметно по таким решениям президента США, как торговые войны с Китаем и другими экономическими американскими партнёрами, выходом из Транстихоокеанского партнёрства и Парижского соглашения о климате, а также дипломатии "бери или уходи" в отношениях с КНДР, Ираном и Венесуэлой.

По мнению Уолта, хоть на сегодняшний день положение страны позволяет придерживаться такого подхода, за время правления Дональда Трампа у США не было серьёзных достижений во внешней политике. Кроме того, Китай и Россия сплотились для противостояния США.

Профессор подчеркнул, что "у всего есть предел" и даже привилегированные положения при неразумном подходе могут обернуться для государства полным провалом.