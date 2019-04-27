Варвара Караулова вышла из колонии — видео

Осуждённая за попытку вступления в ряды террористической организации ИГИЛ* Варвара Караулова вышла из колонии. Девушка отсидела почти два с половиной года в колонии и теперь вышла по УДО, пишет Mash.
На кадрах видно, что до автомобиля девушку сопроводила сотрудница колонии, на лице самой Карауловой — улыбка и радость.
— Очень здорово! — сказала она.
Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к ИГИЛ. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой. 16 апреля суд освободил её по УДО. Ранее девушка признавалась, что, выйдя на свободу, хочет забыть прошлое и прожить "свою" жизнь.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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