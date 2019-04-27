В Кремле назвали неприемлемым содержание Бутиной в тюрьме

26 апреля россиянку в США приговорили к 18 месяцам заключения. На родину её депортируют только после отбытия срока.

Кремлю неизвестны детали сделки со следствием, на которую пошла россиянка Мария Бутина в Соединённых Штатах, однако её длительное заключение в тюрьме неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сам факт её содержания на протяжении такого длительного уже времени в неволе, конечно, является для нас неприемлемым, — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, россиянка находится под стражей с июля прошлого года. Бутина признала вину в сговоре, но отец Марии отмечал, что она пошла на сделку со следствием из-за давления. Лайф писал, что 26 апреля россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию только после отбытия наказания в США.

Посольство РФ в США потребовало незамедлительного освобождения Бутиной, назвав девушку политзаключённой и жертвой провокации спецслужб. При этом в МИД РФ решение суда по Бутиной назвали "позорным пятном на американской судебной системе".