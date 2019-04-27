Песков прокомментировал идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Намерения у хозяина Белого дома благие, однако пока звучали только какие-то общие слова, пояснил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Кремль всегда приветствовал инициативы по сокращению ядерных потенциалов, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.

— В данном случае трудно воспринимать какие-то общие слова. Намерения благие, но хорошо бы знать детали, что имеет в виду президент Трамп, были ли какие-то предварительные контакты на этот счёт, — сказал он журналистам.

Напомним, телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем. Призыв хозяина Белого дома поприветствовали в МИД РФ.