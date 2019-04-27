Путин пока не получал приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии

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Путин пока не получал приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Президент РФ Владимир Путин ещё не получал приглашения от Франции на празднование 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Нет, пока нет, — сказал представитель Кремля журналистам.

Отметим, что в 2014 году Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия Нормандской операции. Тогда российский лидер встретился с Бараком Обамой, который занимал пост президента США.

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