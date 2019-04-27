Медведев поручил создать механизм возмещения инвестиций для нацпроектов

Проработкой плана будут заниматься Минфин, Минэкономразвития и Минстрой, срок до 31 мая.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать механизм возмещения инвесторам затрат на создание инфраструктуры в рамках исполнения нацпроектов. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам форума "Национальные проекты — этап "реализация".

Реализацией поручения будут заниматься Минфин, Минэкономразвития и Минстрой. Срок до 31 мая. Ведомствам также поручено разработать предложения по распространению лучших практик нацпроектов на госпрограммы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализация российских нацпроектов будет "иметь большой синергетический эффект" для Евразии.