Названа основная версия причины пожара на заводе "Красмаш"

Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске мог произойти вследствие нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Об этом рассказал журналистам начальник ГУ МЧС по краю Игорь Лисин.

— Причины сейчас рассматриваются, несколько версий. Одна из основных версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, — уточнил он.

По словам Лисина, спасатели завершат работы на месте ЧП до конца сегодняшнего дня.

Напомним, пожар на территории красноярского завода "Красмаш" случился 26 апреля. Общая площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров. Ликвидировать пожар на территории предприятия удалось только сегодня утром.