Власти Красноярского края обсудят вопрос оказания помощи сгоревшему заводу

Общая площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. Сгорело 50 тысяч холодильников "Бирюса".

Власти Красноярского края планируют обсудить причины возникновения пожара на территории завода "Красмаш" и программу восстановления имущества, которое сгорело. Известно, что в цеху завода сгорело 50 тысяч готовых холодильников "Бирюса".

— Что касается ущерба — эти вопросы, скорее всего, необходимо задать администрации завода холодильников "Бирюса", чем они сейчас и занимаются. На ближайшее время будет назначено совещание, — передаёт РИА "Новости" слова руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александра Эйдемиллера.

Напомним, в Красноярске 26 апреля произошло возгорание на территории завода "Красмаш". Общая площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. Согласно основной версии, пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.