Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Адвокаты обвиняемого уже добились отмены постановления, однако до нового рассмотрения он будет находиться в СИЗО.

Украинский бизнесмен Павел Климец был задержан и впоследствии арестован в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, украинский мультимиллионер пытался решить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль над которыми он фактически потерял после начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест. При этом, кому пытался передать деньги бизнесмен, пока неизвестно.

Отмечается, что мультимиллионер был арестован ещё 12 апреля. Его адвокаты обжаловали данное решение. Апелляционная инстанция Мосгорсуда из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направила дело на новое рассмотрение, однако сам Климец был оставлен под стражей.