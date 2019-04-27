В России изучат возможность перевода школ и детсадов на "семейный график"

Для того чтобы родители могли забирать детей из школ и детских садов в более удобное время, график работы учреждений предлагается сделать гибким. Разработкой предложений по оптимизации займутся Минпросвещения, Минкультуры и Минздрав, сообщает сайт Правительства России.
По поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева ведомства изучат работу школьных и дошкольных учебных заведений в разных регионах страны по "семейному графику".
Также на форуме "Национальные проекты — этап "реализация" глава правительства поручил разработать механизмы возмещения средств инвесторам, вложившимся в рамках нацпроектов в строительство инженерной, транспортной или энергетической инфраструктуры.
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